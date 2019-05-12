ماذا قال أناند أهوجا لسونام كابور في الذكرى الأولى لزواجهما؟

تزوجت سونام كابور، نجمة بوليوود من أناند أهوجا في الثامن من شهر مايو العام 2018 في حفل زفاف تقليدي، حيث شارك الحبيبان لحظاتهما السعيدة مع أسرتهما وأصدقائهما خلال الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من مرور عام على زواجهما إلا أن الحبيبين لازالا يتصدران هاشتجات تويتر ومحط أنظار المعجبين.

استغل أناند أهوجا هذه المناسبة لتهنئة زوجته بالماركة التجارية الخاصة بهمEvery day phenomenal وهي ماركة أحذية وذكر أهوجا ، أنه يشعر بالرضا والأمتنان عما حققاه من نجاح.

وبمناسبة الذكرى الأولى لزواجهما نشر أناند أهوجا على الإنستغرام تهنئة رقيقة لزوجته قال فيها "بعد مرور عام على زواجنا وثلاثة أعوام على بداية أرتباطنا لا يسعني إلا أن أقول هي صديقتي ورفيقه دربي، وهي دائما مصدر دعم لي، وهي الشخص الذي أحبه دائما دون شروط وأنها ملهمتي في الحياة".

لا شك أن منشور أناند عبر أنستجرام ينم عن مدى الحب والرومانسية بين الزوجين وعن انهما ينعمان بحياة زوجية سعيدة.

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