هل يخطط رانبير كابور وعليا بهات لإقامة زفافهما في إيطاليا أسوة بديبيكا ورانفير سينغ؟

يعيش النجمان عليا بهات ورانبير كابور حاليًا أجمل الأوقات واللحظات برفقة بعضهما البعض، وذلك بعدما ترددت أنباء عن وصولهما مؤخرًا لإيطاليا لقضاء الإجازة هناك، وتداولت عدة مواقع احتمالية أن يقام زفافهما على بحيرة كومو الإيطالية مثلما فعل الثنائي ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ.

ومن الواضح أن الثنائي اقتبس الفكرة من ديبيكا ورانفير ويتطلعان للإعلان عن الزفاف بشكل رسمي في وقت قريب جدًا، خاصة وأنهما يتجهان في الأيام القادمة إلى بحيرة كومو الإيطالية لقضاء اجازتهما هناك، ولكن كل هذا وحتى هذه اللحظة ما هو إلا مجرد شائعات ولم يتم تأكيد أي منها.

على الصعيد الفني، عليا بهات ورانبير كابور سيطلان من خلال أحدث أعمالهما السينمائية بعنوان "Brahmastra"، ويشارك في العمل النجم أميتاب باتشان، وديمبل كاباديا، وناجارجونا أكينيني، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما في صيف 2020.

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