ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زفافه؟ (فيديو)

وجه مذيع إحدى القنوات التلفزيونية سؤالاً للفنان العراقي كاظم الساهر بشأن موعد حفل زفافه على خطيبته التونسية، ولكن القيصر أصر على التهرب من هذا السؤال، قائلا: "هذا موضوع أعتبره أنا كتير خاص".

وأوضح أن فرحته الحقيقة هي وقوفه على المسرح أمام جماهيره، معلقًا: "طالما أنا طالع عالمسرح أنا أسعد إنسان في الدنيا وطالما جمهوري راض عن الموسيقى التي أنا اقدمها هذه فرحتي العظيمة”.

ومن المنتظر أن يقدم القيصر العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة أيضًا، بينها في مهرجان بيت الدين الذي سيبدأ في الأول والثاني والثالث من أغسطس، وسيستعين بفرقة موسيقية من أوكرانيا.

وحسم كاظم الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اعتزاله، وطمأن الجميع أن الأمر ليس كما يُشاع وأنه ليس هناك نية للاعتزال.

وأوضح الساهر أنه سيبتعد لمدة طويلة ومفتوحة عن إحياء الحفلات الغنائية دون أن يحدد المدة، من أجل التفرغ لألبوم جديد وضخم، لذلك سيختلي في مكان ما حتى يتجنب تشتت أفكاره، وسيكون ذلك في بداية العام المقبل.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: