ماذا قال كاظم الساهر عن موعد زفافه؟ (فيديو)

كيف تهرب #كاظم_الساهر عندما سألناه: أيمتى رح نفرح فيك؟ #onetvlebanon #exclusive @kadimalsahirofficial #kadimalsahir Video credit @johnnyabouhaidar

A post shared by One TV (@onetvlebanon) on Jul 30, 2019 at 11:46am PDT