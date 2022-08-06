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ماذا يوجد في سيارة دينا الشربيني؟ مايا دياب تجيب و بالصور

سهير العابد

سهير العابد

منشور 06 آب / أغسطس 2022 - 04:04
دينا الشربيني و مايا دياب
دينا الشربيني و مايا دياب

تتواجد النجمتان مايا دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي للاستمتاع بالصيف على شاطيء البحر.

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و بعد إحياء مايا دياب لحفلها في مدينة العلمين الجديدة، التقت بصديقتها دينا الشربيني، ونشرت صورة من داخل سيارتها وما يتواجد بها، وظهر في الصور مجموعة من الحلويات السريعة، لتعلق مايا دياب في الفيديو: (سيارة دينا الشربيني سوبر ماركت)، وذلك في فيديو قصير نشرته عبر خاصية (القصص القصيرة) على تطبيق (إنستغرام).

يذكر أن دينا الشربيني تجمعها بمايا دياب علاقة صداقة قوية، وكشفا عن ذلك خلال تواجد النجمة المصرية في بيروت حيث التقت بها هناك، ونشرا العديد من الصور والفيديوهات لهما سويا.

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كلمات دالة:دينا الشربينيمايا دياب

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