مارجوت روبي تعلن "pirates of the caribbean بجزءه الجديد لن يبصر النور"

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة مارجوت روبي بأن الجزء الجديد من سلسلة فيلم Pirates of the Caribbean قد تم الغائه بشكل نهائي.

مارجوت روبي تعلن إلغاء الجزء الجديد من Pirates of the Caribbean

كان من المفترض بان تلعب النجمة الهوليوودية الشهيرة والحائزة على جائزة الاوسكار "مارغوت روبي" دور البطولة في الجزء الجديد من فيلم "القراصنة".

ولكن تبيّن فيما بعد بأن ديزني لم ترغب في المضي قدماً في تصوير الجزء الجديد من الفيلم، بالرغم من ان النجمة الهوليوودية كانت تعمل مع الكاتبة كريستينا هودسون من اجل العمل.

وصرّحت مارغوت روبي حول هذا الأمر بقولها: "لقد كانت لدينا فكرة جديدة ومتطوّرة عن الفكرة الرئيسية ونحاول للحصول على المزيد من القصص التي سوف تقودها أنثى من القراصنة واعتقدنا بان هذه الفكرة ستكون رائعة، ولكن يبدو بان ديزني كان لها رأي مختلف".

وخلال وقت سابق تم عرض الفكرة على مارغوت روبي والكاتبة هودسون خلال عام 2020 حيث تأكد مشاركتهما في العمل، ولكن يبدو بان ديزني لا تريد المضي بالعمل ابداً.

أسباب الغاء العمل من قبل ديزني

يشار بان سلسلة أفلام Pirates اشتُهرت خلال وقت سابق حيث قام ببطولتها النجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" والذي عُرف بشخصية "جاك سبارو" حيث لعب دور البطولة في الأجزاء الخمسة كاملة وحققت السلسلة أكثر من 4 مليار دولار من الأرباح مما جعله واحد من أكثر الافلام نجاح.

ولكن وتزامناً مع تدهور سمعة جوني ديب بسبب اتهامه بأنه معنّف للمراة من قبل زوجته السابقة آمبر هيرد، وبالرغم من رفعه لقضية التشهير ضدها وكسبه القضية لصالحه إلا أنه لم يعد الى شخصية "جاك سبارو" مع ديزني، ومن المحتمل بأن هذا سبب رفض ديزني أي جزء جديد من "القراصنة"، وهو غياب جوني ديب.