حقيقة انفصال جوني ديب عن حبيبته الجديدة.. وهذا سرّ عودته للمحاكم

أعلنت مصادر اعلامية واخبارية عالمية بأن النجم الهوليوودي الشهير جوني ديب قد انفصل عن حبيبته المحامية جولي ريتش دون الكشف عن تفاصيل أخرى، وذلك بالرغم من انفصالها عن زوجها بسبب علاقتها به.

انفصال جوني ديب وجولي ريتش

تصدّر النجم العالمي وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد أن شوهد لأكثر من مرة رفقة المحامية الشهيرة "جولي ريتش"، التي قيل إن هناك علاقة حب تجمعهما بالرغم من زواجها.

ولم ينفي النجم العالمي شائعات ارتباطه رومانسياً بالمحامية الشهيرة كما أنه لم يقوم بتأكيدها ولكن كشفت وسائل اعلام عالمية بأن ديب قد انفصل بشكل نهائي عن المحامية جولي ريتش، مؤخرًا دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال.

ومن الملفت في قصة علاقة ديب والمحامية ريتش، أن النجم العالمي لم يخرج بأي تصريح في بداياية انتشار انباء العلاقة، وحتى بعد أنباء الانفصال.

جوني ديب وآمبر هيرد مرة أخرى الى المحاكم

قرر النجم العالمي العودة مرة أخرى الى المحاكم ضد زوجته السابقة النجمة العالمية آمبر هيرد وذلك بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تشهير جديدة ضده وكسبتها حيث حصلت على تعويض يقدّر بمليونيّ دولار.

وسيقاضي النجم العالمي زوجته السابقة بقضية جديدة حيث من المحتمل أن يقوم بالاستئناف ضد القضية التي رفعتها آمبر هيرد.

وفي تفاصيل قضايا التشهير فقد رفع جوني ديب قضية تشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد وذلك بعد اتهامه بأنه كان يعنّفها وبحسب الشهود والأدلة فقد تمكن ديب كسب القضية وحصل على تعويض يقدّر بـ 15 مليون دولار.