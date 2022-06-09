طرح الفيديو الدعائي الأول من فيلم Black Adam .. ذا روك بطل خارق مخيف

طرحت شركة وارنر براذرز أول مقطع فيديو دعائي من الفيلم المنتظر Black Adam وهو من بطولة النجم العالمي دواين جونسون والمعروف عالميًا لدى الجمهور باسم "ذا روك".

ويجسّد دواين جونسون في الفيلم دور مختلف وجديد عما هو متعارف عليه في جميع أفلامه حيث يقوم بدور البطولة في اداء شخصية البطل الخارق الذي يتمتع بقوة خارقة

كما يظهر في مقطع الفيديو النجم الايرلندي بيرس بروسنان والذي يقوم بدور الدكتور فيت، حيث يظهر دواين جونسون وهو يمرّ بنوع من التحوّل ويكسب القوى الخارقة ولكنّه ليس كباقي الأبطال الخارقين فهو لديه شخصية أكثر حدة ومختلفة أخلاقياً عن الابطال الخارقين المعتاد عليهم في الأفلام

وأوضح منتج الفيلم خلال حديثه حول شخصية "بلاك آدم"، فقال: "نحن نحرص دائماً على ان يشعر الجمهور بهذا الشيء طوال الفيلم، وكان هدفنا في الفيلم هو المحافظة على الاستمرارية ودمج المعايير".

وتم الاعلان عن موعد طرح الفيلم الجديد المنتظر والذي سيكون في 21 أكتوبر المقبل في جميع دور العرض حول العالم، الا انه الفيلم وفور نشر الفيديو التشويقي منه تمكن من تصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر غوغل السعودية وذلك بسبب حماس الجمهور الواسع في الوطن العربي لهذا الفيلم المنتظر

وعلى صعيد مختلف كان قد شارك الفنان العالمي ذا روك جمهوره عبر حسابه الخاص في انستغرام فيديوهات من كواليس تصوير الفيلم مشوقًا اياهم بشكل كبير للعمل