بعد قضية الكوكايين.. هل أطلت أصالة نصري على الجمهور وهي سكرانة؟!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنانة السورية "أصالة نصري" برفقة ابنها "خالد" وهما يتراقصان على أنغام إحدى الأغاني.

العائلة التي كانت تقضي وقتها على متن اليخت ويستمتعون بـ أشعة الشمس لم يتوقعوا ان الفيديو الذي انتشر عبر السوشال ميديا أن يحدث هذه الضجة.

وظهرت أصالة في الفيديو برفقة ابنها بوضع غريب ووصفها الجمهور بـ أنها سكرانة وليست في وعيها وكذلك الأمر لـ إبنها، كما أنهما ظهرا يقبلان بعضهما بطريقة وصفها البعض بـ الأوفر.

وكان من بين التعليقات "والله اني احب اصاله واحب اغانيها ولا تمنيت اني اشوفها بذا السخافه بيوم من الايام تاريخ فني كبير تشوهه بمثل هالمقاطع التافهه معليش لاحد يقول ولدها عادي ترا فيه حدود م لازم تتجاوزها الام مع عيالها ومعروف الهدف من المقطع وش"

والله اني احب اصاله واحب اغانيها ولا تمنيت اني اشوفها بذا السخافه بيوم من الايام تاريخ فني كبير تشوهه بمثل هالمقاطع التافهه معليش لاحد يقول ولدها عادي ترا فيه حدود م لازم تتجاوزها الام مع عيالها ومعروف الهدف من المقطع وش 😷 pic.twitter.com/RMIuDedti1 — رَيّ خالد (@eor__c) June 3, 2020

في حين دافع البعض واعتبر أن الفيديو ليس فيه أي شيء وانها علاقة أم وابنها، كما أن أصالة معتادة على مثل هذه الكلمات ودائماً لا تتردد في اظهار مشاعرها لـ اولادها.

يذكر أن أصالة تم توقيفها منذ حوالي الـ 3 سنوات في مطار بيروت برفقة زوجها السابق المخرج طارق العريان على تهمة حيازة المخدرات بعد أن وجد حوالي 5 جرام من المخدرات في حقيبة المكياج، ورجح البعض أنه للاستخدام الشخصي فيما علق البعض أنها مكيدة من أحدهم خاصةً أنها فنانة وقد خضعت لهذا التفتيش الدقيق في المطار.

فنياً، كان آخر أعمال أصالة فيديو كليب "شامخ" الذي أطلقته بعد إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان على آثر خيانته لها مع فنانة صاعدة، وقد حققت الاغنية أكثر من 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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