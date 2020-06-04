صور سيرناي وحبيبها في المسبح تثير الجدل.. وانتفاخ بطنها يثير التساؤلات حول حملها!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ الممثلة التركية "سرناي ساريكايا" برفقة حبيبها الفنان "جيم يلماز" والذ يكبرها بـ 19 عاماً.

الصور كانت قد أُخذت من حديقة منزلهما والثنائي كان يقضي وقته في المسبح ويستمتعان بـ أجواء الصيف، وما لفت نظر الجمهور كان الوزن الزائد الذي كسبته الممثلة من منطقة البطن وهو ما دفع الجمهور للتساؤل ما إذا كانت سيرناي حامل بطفلها الأول.

حبيب الممثلة بدوره وجه رسالة تهديد عبر تويتر لمن نشر الصورة ووعده باللجوء للقضاء حتي يأخذ حقة.

Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum...özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler pic.twitter.com/wlLdWI4kvS — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 3, 2020

يذكر أن سيرناي كانت على علاقة عاطفية بالممثل التركي المشهور كرم بورسين استمرت لمدة 3 سنوات قبل أن يُعلن الإنفصال السنة الماضية ويعود السبب إلى فتور العلاقة بينهما وانشغال كل منهما بـ أعماله القادمة.

الممثلة التركية عُرفت للجمهور العربي بدورها في مسلسل "المد والجزر" والذي تدور أحداثه هو شاب فقير يقع في حب فتاة غنية ويحاربان من أجل علاقتهما، وقد بدأ عرض المسلسل في عام 2013 واستمر لـ عام 2015 ضمن نجاح كبير وصل للدول العربية.

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أما عن آخر أعمالها فقد كان المسلسل المثير للجدل "Fi" عن رجل وقع في حب إمرأة فتغيرت حياته، لكن الحياة ليست هي الأصل، لكنه الحب، والعزيمة عزيمة للحصول على الحب. فيقيم عاصفة للحصول على حبه، ليسمع بأنه يقوم بتحطيم كل ما يلمسه.

المسلسل تم عرضه عبر المواقع حتى لا يكون خاضع للرقابة لذلك المشاهد التي فيه كانت جريئة نوعاً ما.

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