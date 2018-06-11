مالك عقّاد يقدّم رسالة والده من جديد!

مالك عقّاد

بعد حوالي أربعين عاماً من إطلاق ملحمة الأسطورة مصطفى العقّاد، قرر ابنه أن يذكّر العالم بشيء مفقود في الآونة الأخيرة: الوحدة. مع كل ما يحدث في الشرق الأوسط والعالم اليوم، لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل.

قبل عامين ونصف، بدأ مالك عقّاد في تجويد تحفة والده لإعادة إطلاقها من جديد في جميع أنحاء العالم ولم يكن يعلم أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً أو كم سيكون ضخما.

ولكن مثل والده، التواضع أوّل خصاله. "في النهاية، كل ما أفعله هو ترميمه. كان والدي هو الذي مرّ بالصّعوبات الحقيقيّة". شدّد مالك على القضايا المثيرة للجدل التي صاحبت إنجاز الرسالة. "لقد مرّوا بعديد من الصّعوبات في صنع هذا الفيلم، إنه أمر لا يصدق.

الآن كمنتج، أعتقد «آه! لدينا مشاكل نوبة غضب الممثلة العرضية، وما إلى ذلك...»، ولكن لا ... كل ذلك لا شيء مقارنة بما كان على والدي أن يواجه. وساهمت عملية الترميم الطويلة في توطيد العلاقة بين مالك ووالده.





"أصبحتُ أكثر حميميّة مع عمل والدي أكثر من أي وقت مضى. كانت حقا عملية رائعة: مسح كل إطار على فلمين مختلفين، واحد لمدة ثلاث ساعات والآخر ما يقارب ثلاثة ساعات ونصف، في لغتين مختلفتين. لقد كانت عملية طويلة جدًا، لكننا أتممناها، والآن تبدو الأفلام أفضل من أيّ وقت مضى سمعيّا وبصريّا."

وكما يعلم الكثيرون الآن ، لم يكن والد مالك قد أصدر الرسالة فحسب ، بل لعب أيضًا أحد أكبر الأدوار في جلب فيلم الرعب هالوين (بالإضافة إلى ثماني أقساط إضافية) إلى الشاشة الكبيرة! و في نهاية المطاف ، انتقلت شعلة هالوين إلى مالك منذ أن تسلم هذه السلسلة رسميًا ، بدون والده ، في عام 2007 مع أقساط هالوين لروب زومبي





عندما وصلت لأول مرة إلى مقر تصوير هالوين ، كنت تقريبا في سنّ التاسعة. لم أكن أعمل معهم بعد آنذاك بالطبع ،" ، أضاف العقاد ضاحكا. " كنت بالأحرى مصدرا للإزعاج ، كنت أسحب ساقه باستمرار"، ما هذا ، ما هذا! "وكان لديه الكثير من الصبر ، كان جميلاً . لأنني الآن منتِج ، ليس لدي أطفال ، أنا لا أعرف كيف يمكن للمرء أن يكون بذلك الصبر “”لأنه كان صبورًا للغاية ولم يقل أبدًا "اذهب إلى هناك!" أو "لا تضايقني



لذا من الواضح أن مالك كان مهتمًا للغاية بعالم السينما في سن مبكرة جدًا ، ولم يكن مستعدًا للتخلي عنه. فهل كانت هذه بداية مسيرة مالك العقاد السينمائية؟



“كنت أراقبه (كطفل) وأتبعه ، وكنت في الواقع في ليبيا لمدة شهرين أثناء تصوير فيلم "أسد الصحراء" ، خلال العطلة الصيفية ، كان مكان التصوير أروع مكان في العالم. أراد أخي وأختي أن يعودوا إلى لوس أنجلوس ، في حين كنت أنا أريد أن أظل هناك ، وهذا ما وضع "الدودة" في داخلي في وقت مبكر جدًا "



لكن كيف أثّر كل هذا على مالك عندما كان طفلاً؟



شيء واحد ، عندما كنت أذهب لأرى أفلامًا مع أصدقائي في سنّ مبكرة ، كنت دائمًا على دراية كاملة بزوايا الكاميرا ،” الإضاءة ، الطاقم ، كل الأشياء التي لا ليس من المفروض أن تكون مدركًا لها. لمّا كان أصدقائي يشاهدون فيلماً ، كانوا يشاهدون فيلماً فقط ، في حين كنت أدرك تماماً هذه العملية منذ سن مبكرة جداً ، لذا كان الأمر مختلفاً. أعني ، لقد نشأت في لوس أنجلوس ... لذلك من الطبيعي أن يحصل هذا”

في النهاية ، كيف يشعر مالك بشأن استمرار إرث والده و إتّباع ظلّه؟



ظلّه ضخم. خطاه ضخمة. هل سأكون في قياسه ؟ لن يحصل ابدا. لقد تعلمت الكثير منه ، إنه مَثَلي الأعلى و مرشدي” أشعر به وهو يحثّني كل يوم ، لكنه ظلّ كبير و لا يسعني أن أدّعي قدرتي على أن أكون في قياسه ، لا يوجد سوى “مصطفى عقاد واحد و قد ترك علامة كبيرة إلى يومنا هذا



لذلك لم يكن مالك فقط يعلم أنه كان أمامه مسؤولية كبيرة لتمجيد اسم والده ، بل و اعترف بأنه لن يجرؤ أبداً على تعويضه

لا يعلم الكثير أن الرسالة كان على الأغلب من أصعب الأفلام التي تم تصويرها في التاريخ السينمائي. لم يواجهوا الصراعات الدينية فحسب ، بل مشاكل نقدية أيضا. إلى جانب ذلك ، كانت هناك محنة كبيرة حيث اضطروا إلى نقل كل التصوير من المغرب إلى ليبيا ، بعد أن أجبرت جماعات دينية الحكومة المغربية على إيقاف التصوير

عندما سألت المنتج المتواضع عن سبب اعتقاده بأن الرسالة قد تسببت في الكثير من الجدل في العالم العربي، عبّر مالك عن مدى تخوّف المجتمع الإسلامي تجاه تصوير قصة النبي محمد. تم حظر الرسالة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط . هناك إمكانية أنه تم توزيعه في عدد قليل من المسارح في لبنان ، لكن الرجل الحقيقي الذي احتضنه كان العاهل الأردني الملك حسين

"لأكون صريحًا، أعتقد أن الكثير من الناس كانوا يخشون ما كان يفعله. أعني هنا ها بهذا الشّخص [مصطفى العقاد] الذي يأخذ على عاتقه أن يقول: "سأروي هذه القصة"، ثم ها هو فجأة في المغرب يقيم "كعبة" ويصوّر قصة نشأة الإسلام. لذلك كان هناك بالتأكيد شعور بالخوف من المسلمين فيما يتعلق بتصوير دينهم، وهو أمر عزيز عليهم."

لكن مع كل المفاهيم الحالية في الغرب بخصوص الإسلام، هل سيكونون مستعدين لبطل مسلم في هوليوود، خاصة في وقت يكون فيه الشرق والغرب على بعد لحظات من حرب عالمية ثالثة؟ مالك يأمل ذلك بالتأكيد. “مع نيّة أبي الأولية في سد الفجوة بين العالمين، فإنّني آمل ذلك. بالنسبة لي، يكمن جمال العالم في الاختلافات في العالم. يتعلق الأمر كله بمعرفة بعضنا البعض وفهم بعضنا البعض. الإسلام دين يتكون من ثلث سكان العالم، ويجب على الغرب أن يفهمهم، وآمل أن يفعلوا ذلك."

على الرغم من أن مالك قد أوضح ما كان يفعله والده، إلا أن هناك سؤال ما زال قائما في ذهني: لماذا قرر والده أن يقوم بإنجاز الرسالة؟ أجابني مالك بسرعة: "كان دائما فخورًا بتراثه، وكان يريد مشاركة هذا الفيلم كأداة تعليمية للعالم. عندما وصل والدي لأول مرة إلى الولايات المتّحدة في خمسينيات القرن العشرين، كان يرى أن الأميركيين لم يكن لديهم بالفعل فكرة عن حقيقة الشرق الأوسط أو الإسلام... كان هناك بالتأكيد جهل، ولذلك عقد ورشات عمل ومحاضرات، التي يقدّم فيها العالم العربي ويشرحه، وهذا ما سيركز عليه فيلمي الوثائقي القادم "ليس بدون تعصّب"."

إذن لم يكن مالك يرمّم عملا هوليووديّا كلاسيكيّا فقط (والذي سيتم إعادة إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة يوم 12 يونيو 2018)، لكنه كان أيضا يكتب ويخرج فيلما وثائقيا عن صنعه، والذي سيتمّ إصداره قريبا. وهكذا يصبح مالك الرسول.

هناك قصة مدهشة وراء إنتاج هذا الفيلم وشعرت بالحاجة إلى إخبارها ... سوف يتابع والدي منذ اللحظة الأولى التي راودته فيها فكرة صنع الفيلم حتى لحظة إنهائه ... سوف يتم درسه بطريقة مثيرة للاهتمام بالنسبة لصانعي الأفلام والغربيين، ونأمل أن يشجعهم ذلك على مشاهدة "الرسالة".

وأضاف مالك معبّرا عن المشاعر التي أثارتها فيه تجربة تصوير الوثائقي: "لقد تقرّبت منه كثيرا وتأكدت مما كنت أعرفه بالفعل - إنه رجل متواضع لدرجة أنّه لم يغضب على الإطلاق عند التصوير، وكانت رحلة رائعة أن أحاور الأشخاص الذين عاشوا التجربة معه."



ولكن مع ترميم الفيلم، ما هي رسالة الرسالة الآن، مقارنة بالوقت الذي تم فيه إصداره؟ "الرسالة تبقى رسالة مصطفى العقاد. هدفها مشاركة ثقافته ومعتقداته مع العالم، وما أفعله (كابن) يضمن أن فيلمه سيُذكر لمكانته في التاريخ السينمائي."



حوار وتحرير: حيدر الشكرجي (لا يمت بأي صلة للممثّل العراقي الشّهير جواد الشكرجي)

ترجمة: أروى بن محمد