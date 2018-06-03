ماهيرا خان تستنكر وتدين تحرش الأستاذ بطالباته في احدى المدارس في باكيستان

ماهيرا خان

أعربت الفنانة الهندية ماهيرا خان نجمة بوليوود عن استيائها من الأستاذ "سادات بشير"، المتهم بمضايقة الطالبات، وقالت: "يستحق أن ينشر اسمه وأن يكون عبرة وعظة لغيره من الناس!".

وكانت ماهيرا يوم الأربعاء قد أعادت تغريد بعض شهادات الطالبات، اللواتي كتبوا عن تحرش الأستاذ بهم ومضايقتهم ببعض العبارات الغير الملائمة وبعض التعليقات المبتذلة.

وجاء في تعليق ماهيرا: "أعلنو عن اسمه والحقو به العار! عار عليك يا سادات بشير! اجعلوا منه مثال لكل شخص ينوي فعل ذلك، ربما العدالة تقف في صف هؤلاء الشابات الشجاعات والرب فقط يعلم كم من سواهم مر في ذلك من قبلهم".

وذكرت الطالبة في المدرسة الباكستانية أن هذا الأستاذ كان يتعرض لها جنسيًا ويتم مضايقتها هي وثمانون طالبة أخرى!.

وجاء في منشور على الفيسبوك، كتب بواسطة الطالبة صبا علي: "كان الفحص العملي لعلم الأحياء في تاريخ 24 مايو، وكنت أنا من الأوائل في الشعبة في علم الاحياء، جئت وقتها إلى المدرسة في تمام الساعة 8 صباحًا، لأنني أردتت أن أتأكد من بعض المعلومات الموجودة في دفتري لعلم الأحياء مع الأستاذ، ولكن الجميع كان قد حذرني منه لأنه صارم جدًا".

والصدمة هنا أن هذا الأستاذ لم يكن يسمح للمعلمة بأن بتكون موجودة في المختبر أثناء الإختبار ولكن بعد اصرار متوصل منها سمح لها بأن تتواجد هناك.

فكتبت احدى الطالبات: "معلمتنا أصرت أن تكون موجودة هناك منذ أن علمت أنها لا تستطيع ترك طالبات وحيدات مع هذا الشخص. وحصلت على إذن من مدير المدرسة وسمح لها بالبقاء".

وختمت إحدى الطالبات: " الوجه المعروف للتحرش الجنسي بالنساء، والذي دائما يتم لومهم عليه هو ما تقوم بارتداءه او طريقة مشيها او كلامها، ولكن دعني أخبرك شيئًا، لقد كنا في الزي المدرسي، ونقوم بتقديم امتحان! لذا ليست المشكلة باللبس او أي شيء آخر وأنما المشكلة تكمن في الشخص نفسه، لأنه كان شخصًا مريصًا عقليا ونفسيا".

اقرأ أيضًا:

سونام كابور مثيرة بإطلالة "جلدية" على غلاف مجلة فوغ!

كارينا كابور تنصح الفتيات بعدم ارتداء "المايوه البكيني" إلا في حالة واحدة!

بالصور.. كاريسما كابور بإطلالات مثيرة على شواطئ ريفيرا