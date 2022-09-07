مايان السيد تتألق بالأسود في زفاف صديقتها.. وتشبه بممثلة تركية

تعرف الفنانة المصرية الشابة مايان السيد بجمالها وأناقتها وعفويتها، كما تبدي بشكل دائم حبها للموضة والجمال، وقد تصدرت قائمةً الأعلى بحثًا على محرك البحث "غوغل" في آخر ظهور لها.

ومؤخرًا، شاركت مايان السيد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام سلسلة صورٍ لها في أحدث جلسة تصوير عفوية قبيل توجهها لحفل زفاف صديقتها من لاعب كرة القدم المصري شادي حسن، حيث بدت غاية في الأناقة والأنوثة والجرأة على حد سواء.

مايان السيد بالأسود في حفل زفاف شادي حسن

واختارت مايان ارتداء فستان أسود طويل أوف شولدر من قماش الترتر البرَّاق، جاء بتصميم بسيط وضيق مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، وتزيَّنت بمجوهرات ناعمة، إذ اختارت إسوارة وقلادة رفيعة.

وعلى صعيد المكياج، أشرفت على إبراز ملامحها خبيرة المكياج مريم فاروق، إذ اعتمدت مكياج ملفت من درجات الأرجواني والأسود واختارت أحمر شفاه نود. بينما أشرف على تسريحة شعرها المموجة خبيرة الشعر سيلفيا بيرنابا.

وحازت إطلالة مايان على إعجاب متابعيها، مُشيدين بجمالها وأناقتها، فعلَّقت إحداهن: "هيك كتييير كتييير عم تخطفي القلوووب"، وأضافت أخرى: "ميان القمر ❤️الي بتخطف الانظار دايما".

وفي وقت لاحق، شاركت مايان مقطع فيديو وهي تتمايل على أغنية Mood للمغني MAKAR، وأرفقتها بتعليق: "أحب نفسك أولًا".

مايان السيد شبيهة جيمري بايسال

وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللممثلة التركية جيمري بايسال، التي انشهرت في مسلسل "أجمل منك" و"الجانب الأيسر"، حيث تتشابهان بالملامح وطبيعة الشعر المموج.









مايان السيد وكدمات على جسدها

في وقت سابق، خطفت الممثلة المصرية مايان السيد الأنظار باستعراضها إطلالتها الصيفية الوردية، الا ان ما فاجأ الجمهور هو ظهور واضح لكدمات وجروح كبيرة على يدها مما جعل البعض يتساءل عما إذا كانت قد تعرضت للضرب من قبل أحدهم.

فيما أكد البعض الآخر أنه لا يمكن أن تكون هذه الكدمات اثارا للتعنيف بل رجحوا تعرضها لحادث او أنها وقعت اوأنها اصطدمت بشيء صلب وطلبوا منها ان تطمئنهم على صحتها منعاً لحدوث جدل وقلق.

بدورها طمأنت الفنانة الشابة متابعيها و كشفت أن العلامات التي على كتفها ما هي الا وحمة منذ الولادة.