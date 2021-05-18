مايان السيد تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش على يد فنان.. وهكذا دعمت القضية الفلسطينية

حلَّت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد ضيفةً في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" الذي يبث على قناة CBC، وتطرَّقت لموضوع خطير للغاية.

خلال اللقاء، كشفت مايان السيد أنها تعرضت للتحرش مرتين أحدهما على يد فنان مغمور، حيث خرجت عن صمتها بعد قضية الشاب التي تحرش بعدة فتيات، فقد شعرت أن عليها الحدث والدفاع عن أولئك الفتيات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها عليها آلاف المتابعين.

تقول: "في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات فشعرت أنه يجب أن أكون صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي".

وأضافت: "أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على بيتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي ولكنه فشل في هذا الأمر وقمت بدفعه عني ولكني لم أواجه بهذا الأمر".

ولم ترغب السيد الكشف عن هوية الفنان الذي تحرش بها، وقالت: "في واقعة أخرى حاول فنان مغمور التحرش بي في أول طريقي بالفن وقال لي: تعالي نذاكر أدوارنا سويا ولكني أرفض ذكر اسمه ووافقه ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل ولكني حاول اتناسى هذا الأمر".

مايان السيد تدعم القضية الفلسطينية

وفي لفتة لطيفة، اختارت السيد ارتداء تيشيرت أسود مكتوب عليه كلمة فلسطيني بحجم كبير، دعمًا لأهل فلسطين وغزة وما يتعرضون له من تنكيل ودمار.

كما نشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يتابعها عليه أكثر من 205 مليون متابع، صورة للخريطة فلسطين، وكتبت: "معك يا فلسطين لآخر الطريق".

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة عدلي القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.