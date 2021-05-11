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مشاهير يدعمون فلسطين.. ويضمون صوتهم مع أهالي حي الشيخ جراح

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 07:28
ذا ويكند وبيلا حديد
ذا ويكند وبيلا حديد

أعرب العديد من المشاهير من حول العالم تضامنهم مع القدس  في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ بداية شهر رمضان.

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وندد الفنانون الانتهاكات والاجراءات التي طالت الشعب الفلسطيني والتي أدّت إلى إخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

واستخدم المشاهير منصاتهم للتعبير عن دعمهم لهم من خلال نشر الفيديوهات والصور والعبارات المنددة لذلك ومنهم:

1- ذا ويكند


نشر النجم ذا ويكند صورة ملوّنة لأناس من مختلف الأديان وهم يحملون عبارات لفلسطين ومكتوب على الصورة عبارة "لن نرحل"، وهو إشارة لأهالي حي الشيخ جراح.
كما نشر صورة للاعبين نادي بالستينو التشيلي وهم يلبسون كوفيات فلسطينية دعماً للقضية.

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2- بيلا حديد

نشرت عراضة الأزياء بيلا حديد صورة لفتاة فلسطينية تتعرض للاعتقال من قبل الجنود الاسرائليين.

3- غريتا تونبرج


أما الناشطة السويدية غريتا والبالغة من العمر 18 عام فقد نشرت على حسابها الخاص : "أنا حزينة جداً لمتابعة االتطورات في القدس وغزة، كما وضعت هاشتاغ انقذوا الشيخ جراح.

4- بول بوغبا


عبّر نجم كرة القدم بول بوغبا صورة عبر حسابه على "انستغرام" وكتب عليها: "العالم بحاجة للسلام والحب والعيد سيحل قريباً فدعونا نحب بعضنا البعض".

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