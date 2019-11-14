يُسرا.. وتكريم جديد في واشنطن!

كُرمت الممثلة المصرية "يسرا" في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن من قبل جمعية أمريكا للإعلام الخارجي "AMERICA ABROAD MEDIA".

الهدف الرئيسي من المناسبة كان تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن إلتزام قوي بقيم عالمية وتأثير إيجابي على المجتمع. الممثلة يسرا حلت على رأس قائمة المكرمين نظراً لمشوارها الفني الطويل وأدوارها التمثيلية المختارة بإتقان، إذ أن مسيرتها الفنية تعتبر بالنسبة للأمريكيين نموذج للترفيه في مصر.

عبرت يسرا بدورها عن سعادتها بالتكريم وانها فخورة بأن تكون ممثلة لبلدها والمجتمع العربي.

من جهة أخرى، كانت يسرا قد تغيبت عن الموسم الرمضاني 2019، لكنها الأن تدرس عودتها بمسلسل رمضاني لعام 2020، وأكدت تلقيها الكثير من العروض لكن لم تختار بعد السيناريو الذي ستعود به.

وتصور الفنانة المصرية مشاهدها في الفيلم القادم "صاحب المقام"، وشاركها البطولة "آسر ياسين، أمينة خليل، وريهام عبد الغفور" إضافة إلى نخبة من النجوم العرب، وسوف يطرح الفيلم في صالات السينما العربية قريبا.

لللمزيد من قسم أجدد خبرية: