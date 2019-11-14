محمد الشرنوبي ينضم إلى جميلة عوض في "بنات ثانوي"!

انضم الفنان المصري "محمد الشرنوبي" إلى أسرة فيلم "بنات ثانوي" الذي يشرف على إنتاجه "أحمد السبكي"، تأليف "أيمن سلامة"، والإخراج من نصيب "محمود كامل".

أسرة الفيلم المكونة من "جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، ومايان السيد" إلى جانب نخبة من النجوم بدأت التصوير في منطقة مصر الجديدة. قصة الفيلم تتحدث عن 5 فتيات بمرحلة المراهقة في مدرسة ثانوية، يعشن العديد من المواقف والأحداث، والتي تؤثر عليهن في مثل هذه المرحلة العمرية الحساسة.

تؤدي الفنانة "جميلة عوض" تؤدي هذه النوعية من الأدوار لأول مرة في مسيرتها الفنية، ويتوقع النقاد أن تحقق نجاح كبير على غرار أدوراها السابقة.

وعلى صعيد آخر، ما زالت الأمور لم تحسم بين الشرنوبي وخطيبته السابقة ومديرة أعمالة في نفس الوقت حول المشاكل المتعلقة بالإخلال ببنود العقد من جهة الشرنوبي، إذ أُعلن قبل فترة أنه تم منع الأخير من الغناء، إلا أنه أحيا حفل فني مؤخراً إلى جانب النجمة المصرية "كارمن سليمان" في دار الأوبرا المصرية.

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