مايا دياب تروج لـ(أهلا و سهلا) بإطلالة ذهبية صارخة

روجت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لأغنيتها الجديدة و تحمل اسم (أهلًا وسهلًا). الاغنية من ألحان محمد يحيى، وتاليف الشاعر محمد الكياتي، و اخراج جاد شويري.

وظهرت مايا بإطلالة صارخة طغى عليها اللون الذهبي، مع اكسسوار ضخم على شكل قبعة على رأسها ويتدلى منها سلسلة مع أقراط ضخمة على شكل دمعة.

وتقول كلمات الأغنية: (يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة...طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويذة...أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة).

و كذلك نشرت النجمة اللبنانية مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي صورته مع المخرج اللبناني ​جاد شويري​، وعلقت، (صار فيكن تسمعوا وتشوفوا اغنيتي الجديدة اهلا وسهلا مايا دياب على يوتيوب).