مايا دياب تستغيث بدول الجوار لمساعدة لبنان بعد انفجار عكار

وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب نداء استغاثة للدول المجاورة للبنان لللمساعدة في نقل الجرحي وضحايا انفجار عكار، الذي أسفر مقتل 22 شخصًا وإصابة 79 آخرين في انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في منطقة عكار شمالي لبنان.

وكتبت عبر حسابها بموقع (تويتر): (أرجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف مصر الأردن تركيا بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه).

وتابعت: (يا رب، الفاجعة كبيرة بعكار عدد الضحايا كتير كبير والمصابين بحاجة لدم وأدوية في المستشفيات لبنان يحتضر).

مايا كانت قد طرحت مؤخرا​ أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان (​وطني اللي جايي) على قناتها عبر موقع (يوتيوب) تزامنا مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي شرارة.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في شوارع العاصمة بيروت وتضمنت لقطات ومشاهد ترصد الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، لكن الأغنية تحث على الأمل والفرح والحياة.

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