مايا دياب كانت نجمة مسلسل حرب أهلية..وهذه الممثلة هي بديلتها في العمل!

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنه كان من المفترض أن تكون أحد نجوم مسلسل "حرب أهلية" الذي يُعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية.

دياب أكدت على الخبر بعد أن كانت الشخصية المجهولة في برنامج "العرافة" هي من كشفت هذا السر، وأضافت دياب أنه لم يتم الإتفاق على بعض الأمور وليس كما أشيع أنه تم استبعادها من قبل الشركة المنتجة. أما حول الممثلة التي حلت مكانها فقد علقت بأنها لا تعلم، لترد الشخصية المجهولة أن من حل مكانها هي الممثلة المصرية أروى جودة.

من هنا أثار الوضع التساؤل حول ما إذا كانت مايا قد تعاقدت معهم منذ البداية أم كانت بديلة الممثلة سارة التونسية التي تم طردها من العمل بسبب تصرفاتها. إذ أنه أشيع أن شجار كبير وقع بين الممثل السوري باسل خياط والممثلة سارة بسبب تصرفات الأخيرة التي اعتدت على إحدى المصورات في الكواليس مما دفع باسل خياط أن يقف لها بالمرصاد ويلقنها درس بالاخلاق ليتم اتخاذ القرار رسمياً باستبعادها من المسلسل بشكل نهائي على الرغم من أنها كانت قد صورت نصف المسلسل وبالتحديد 15 حلقة.

سبب استبعاد سارة كان نتيجة تراكمات ومشاكل قد تسببت بها خلال التصوير والتي كان أولها الطلب من المنتجين أن تكون مساوية بالأجر للفنانة الكبيرة يسرى، إذ أنه كان من المفترض أن تكون البطولة من نصيب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلا أنها اعتذرت عن العمل بسبب انشغالاتها الفنية ليذهب الدور لـ سارة والتي لا تمتلك رخصة من نقابة الممثلين مما سبب توجيه عدة إنذارات لمخرج العمل خاصةً بعد تجاهل الممثلة تصحيح وضعها في النقابة.

ولم يتوقف الأمر هنا، حيث اعتادت سارة أن تأتي متأخرة على التصوير وفي إحدى المرات اضطرت يسرا لـ انتظارها لمدة 5 ساعات لتصوير مشهد يجمعهما معاً، كما أنها طالبت بأن يكون لها خبير مكياج وهو ما رفضته الشركة لأنهم يملكون فريق مُختص لجميع الممثلين.

ومن بعد سارة كانت أروى جودة هي البديلة في العمل الذي تدور قصته في إطار من الإثارة والسيكودراما حول حرب أهلية بين ضرتين لزوج واحد والصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم يسرا التي تلعب دور طبيبة تجميل تجري العديد من العمليات، ولديها من زوجها ابنة تدخلها في الكثير من الصراعات إضافةً إلى الخلافات مع زوجها لتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، ويشارك في بطولة المسلسل عدة وجوه من بينهم تامر هجرس،ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد.

للمزيد من قسم الترفيه:

أمل حمادة في لقاء حصري قبل وفاتها..وهذه رسالتها لـ ميريام فارس وهيفاء وهبي!

هذا هو المشهور الذي رفضت مايا دياب أن تشارك صُورته بعد أن اتهمها بشرفها!

مايا دياب تتحدث عن خلافها مع أصالة نصري وتعلق "عملت شي كبير وأخلاقي ما بتسمحلي احكي"!