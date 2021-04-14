أمل حمادة في لقاء حصري قبل وفاتها..وهذه رسالتها لـ ميريام فارس وهيفاء وهبي!

بشكل حصري تم تداول مقابلة حصرية للنجمة الراحلة أمل حمادة التي عرفها الجمهور بمقولتها الشهيرة "مين ماخذه".

الراحلة أمل كانت قد سيطرت على المقابلة بعفويتها وتصريحاتها المُضحكة التي أطلقتها على مشاهير الوطن العربي وأولهم كانت ماريا الحلاني التي وصفتها بالصوت الناعم الذي اشتهر على حساب والدها عاصي ذو الصوت الجبلي.

أمل وجهة رسالة عتب وغضب من ميريام فارس التي تجاهلتها في إحدى المقالات ووصفتها بـ "المدام" عندما ساُلت عنها، أمل كان غضبها لأن ميريام لم تذكر اسمها على الرغم من أن المقولة التي أطلقتها الأخيرة "مين ماخذه" كنايةً عن إخفائها لزوجها طوال السنوات كانت السبب في زيادة شهرة ميريام عند الجمهور.

أيضاً تطرق الحديث إلى النجمة هيفاء وهبي ووجهة لها رسالة "انتى مش زي أي امرأة..وين ذكائك لتقاضي هيفاء ماجيك بحجة انو بدو ياخد من شهرتك...انتي فنانة عالمية وما حد بقدر يلمس شهرتك أو ياخد منها".

فيما يتعلق بـ شمس الأغنية نجوى كرم فقد وصفتها بـ "لا يوجد عليها تعليق بتجنن"، على عكس إليسا التي وصفت صوتها بالضعيف أما فارس كرم فقد علقت بأنها لم تعد تحبه ولا تتابعه.

سبب وفاة أمل حمادة

رحلت اللبنانية أمل حمادة إثر تعرضها لجلطة دماغية حادة منذ ثلاث سنوات تقريباً بعد أن تم نقلها إلى مستشفى (النجدة) في النبطية- جنوب لبنان. أمل حمادة توفيت بنفس الطريقة التي توفي فيها شقيقها ويبدو أن أفراد عائلتها يعانون من مرض وراثي. و تبلع أمل حمادة من العمر 41 عاماً وهي إشتهرت بخفة دمها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة.

أول ظهور لأمل حمادة كان في تقرير تلفزيوني عرض في أحد البرامج على شاشة تلفزيون المستقبل، وهي حظيت بشهر واسعة، بعد أن قالت (شو إنقرضوا الرجال).

واشتهرت أمل حمادة بعدة تعابير صارت تتردد بين الناس من بينها (شو مين ماخدة) التي وجهتها إلى ميريام فارس بسبب رفضها الكشف عن صور زوجها، كما يتم تداول مقابلاتها بكثرة على يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

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