هذا هو المشهور الذي رفضت مايا دياب أن تشارك صُورته بعد أن اتهمها بشرفها!

ما تزال أخبار مايا دياب هي الحدث الأبرز عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد سلسلة تصريحات أطلقتها خلال برنامج "العرابة" من تقديم الإعلامية بسمة وهبة.

إحدى فقرات البرنامج كان اسمها "عروستي" والتي تعتمد على إعطاء معلومات عن إحدى الشخصيات التي جمعها موقف معين مع النجم الضيف، وتستمر وهبة في إعطاء المعلومات حتى تنتهي إما بالكشف عن الشخصية أو تبقى مجهولة.

دياب وافقت على الفقرة وبدأت المعلومات من جهة بسمة والتي كانت أولها "أهانك بأعز ما تملكين...صوتوا عالي وبخوف..كنتي خايفة منو علشان قوي ومبهموش أي حد..قررتي الرد عندما شعرتي بالإهانة….إلى حد الآن لم تعرفي لماذا يفعل ذلك...كل المقربين نصحوكي بعدم الرد..حاطط لبسك في دماغوا..قلك لو ردتي عليه هيمنعك من دخول مكان انتي عرفتي"...

على الرغم من الكم الكبير للمعلومات التي تم تزويدها بها، دياب أكدت أنها لم تعلم من هي الشخصية مما دفعة الإعلامية لأن تبعث صورة الشخصية عبر جهاز الآيباد وتركت قرار الإفصاح عنه للنجمة اللبنانية والتي بدورها رفضت أن يتم ذكر إسمه في البرنامج.

الجمهور بدوره بدأ بالتخمين حول هوية هذه الشخصية وكان هناك إجماع على المحامي والسياسي مرتضى منصور الذي أطلق هجوم شديد على مايا منذ سنوات عندما وصفها بـ "رجل متحول جنسياً"، ووقتها أضاف "لو ردت عليا رح أمنعها من دخول مصر".

وكان الهجوم قد بدأ بعد أن شاركت مايا صُورة جريئة لها أظهرت ساقها بالكامل ليعلق بـ "رجلها مش حلوة وعاملة زى رجل الرجالة.. وكمان عملة زى رجل المعزة، وشاكك إنها متحولة جنسياً...نار جهنم وبأس المصير وربنا هيولع فيك يوم القيامة.. وهيتعمل لك لجنة خاصة"..

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