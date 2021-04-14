مايا دياب تتحدث عن خلافها مع أصالة نصري وتعلق "عملت شي كبير وأخلاقي ما بتسمحلي احكي"!

تصريح أطلقته الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر برنامج "العرابة" من تقديم الإعلامية المصرية بسمة وهبة حول علاقتها أو بالأحرى خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

الشخصية المجهولة في البرنامج كشفت أن علاقة الحب والصداقة بين مايا وأصالة إنتهت بشكل نهائي بعد مشكلة بينهما... مايا بدورها أكدت الموضوع وعلقت بـ "أخلاقي ما بتسمحلي اني أقول"!

دياب تابعت "حصلت حاجة لو هي طلعت وتكلمت فيها أنا هتكلم ولو هي ما تكلمتش مش رح أحكي لأنو أخلاقي ومحبتي ما بتسمحلي أحكي"...وختمت الموضوع بـ "عملت حاجة متوقعتهاش منها تماماً".

يذكر أن علاقة مايا دياب وأصالة كانت قوية في الماضي وحتى أن دياب كانت قد دعمتها خلال فترة طلاقها من المُخرج طارق العريان على آثر الخيانة مع فنانة صاعدة تصغره بـ 30 عام تقريباً، إضافةً إلى أن مايا كانت قد حلت ضيفة على برنامج أصالة نصري "صولا" وكانت بينهما زيارات متبادلة هذا غير التعليقات المتبادلة عبر السوشال ميديا والتي كان منها تعليق لـ أصالة على صُورة مايا "مايا هيّي وحده منّ ناس ما في منّهم كتير، كلّ حدا بيعرفها وقريب منها بتقدر تكون من أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصفات الحلوه كتير كتير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

لترد مايا بـ "صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة اللي منعشقها بالأطفال، وانا كمان بفتخر بصداقتك وبقلّك انتِ بقلبي وبعيوني وحدّك دائماً يا احلى ضحكة واطيب قلب وما بتستاهلي الّا الفرح والخير ..الله يحميكي لعيلتك دائماً يا رب".

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