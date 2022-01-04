مايا دياب تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في إحدى حفلاتها (فيديو)

خلال استضافتها في برنامج "بصراحة"، كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أمرًا صادمًا للمرة الأولى للجمهور، حيث تحدثت عن واقعة تعرضت فيها للتحرش الجنسي خلال إحدى حفلاتها الغنائية التي كانت تحييها، رافضة أن تكشف عن البلد الذي حدث فيه ذلك.

وفي التفاصيل، تحدثت مايا دياب تفاصيل التحرش الجنسي الذي حدث لها، قائلة أنها كانت ترتدي فستانًا مقفولًا على المسرح وكبيرًا وليس به أي شيء ملفت للانتباه، وكان الفستان مثل فساتين أميرات ديزني.

وتابعت: “قام واحد من الجمهور بلمس مكان حساس في جسدي، فانهرت بشدة وظللت أصرخ، ولم أرتاح إلّا لما أخذت حقي، حيث قمت بركله برجلي في الوجه".

من ناحية أخرى، تحدثت مايا دياب أيضًا عن موضوع تجميد البويضات، وقالت: “أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليًا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات، لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها أيه وخصوصًا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن اتأخر".

وأضافت: “جمدت بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل، وميهمنيش البنت تتجوز كبيرة ولا صغيرة، أنا مع الزواج الواعي وأن البنت بقت واعية وقررت أنها تتجوز بكامل إرادتها، وعن نفسي أنا عايزة أتجوز تاني طبعًا".

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