ما حقيقة عودة العلاقة الرومانسية بين كيندال جينر وهاري ستايلز؟

عادت أخبار العلاقة الرومانسية التي تجمع ما بين عارضة الازياء الشهيرة "كيندال جينر" والنجم الشهير "هاري ستايلز" الى الواجهة من جديد.

ويبدو واضحاً بأن الظروف الخاصة بالطرفين من انفصالهما عن شركائهما وبقائهما أعزبين في الفترة الحالية هي ما جمعت بينهما وجعلتهما قريبان على بعضهما.

علاقة كيندال جينر وهاري ستايلز الى الواجهة من جديد

عادت الشائعات من جديد تلاحق الثنائي الشهير "كيندال جينر" و "هاري ستايلز" حيث أنه وبحسب مصادر قريبة فإن الثنائي قريبان من بعضهما البعض في الوقت الحال.

واكّد المصدر القريب منهما بان هاري وكيندال بقيا على اتصال دائم، وفي ظل ظروفهما الحالية وانفصالهما عن شركائهما أصبح الثنائي لديهما الكثير من الوقت لبعضهما البعض.

وكشف المصدر القريب بأن نجمة تلفزيون الواقع ساندت هاري خلال فترة انفصاله عن اوليفي، حيث كانت من أكثر الأشخاص الذي فهموا وضع شهرة هاري ستايلز بالرغم من انها كانت تمرّ بفترة صعبة لانفصالها عن حبيبها لاعب كرة السلة ديفن.

علاقة كيندال جينر وهاري ستايلز

ارتبطت عارضة الازياء الشهيرة "كيندال جينر" عاطفياً بالنجم هاري ستايلز خلال عام 2013 ولكنهما انفصلا بعد ذلك وعادا بعدها بفترة قصيرة وبعد عدة انفصالات بينهما عادا الآن من جديد.

وكانت كيندال خلال فترة انفصالها عن هاري ستيالز قد ارتبطت عاطفياً بلاعب كرة السلة ديفن بينما ارتبط هاري ستايلز بالنجمة أوليفيا ولكن الثنائيان انفصلا بشكل مفاجىء عن شركائهما.

وكانت الأسباب مشتركة حيث أن كيندال وديفن مشغولان ولدى كل منهما جدول أعماله ولا يلتقيان ابداً بالاضافة الى هاري ستايلز وأوليفيا اللذان انفصلا ودّياً لانشغالهما بأعمالهما.