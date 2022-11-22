انفصال كيندال جينر عن حبيبها ديفن بوكر.. هل تعود للمشاركة مع مناسبات عائلتها؟

أثار غياب عارضة الازياء كيندال جينرعن عيد ميلاد والدتها كريس جينر خلال الأسبوع الماضي جدلًا كبيرًا بين المتابعين الذين تساءلوا عن سبب هذا الغياب.

وانقسمت الآراء حول انشغالها بتحضيرات عيد ميلادها اما البعض الآخر فقد أكّد بأنها أصبحت تبتعد عن عائلتها وتثشغل وقتها مع حبيبها لاعب كرة السلة ديفن بوكر والذي تقضي معه معظم وقتها.

انفصال كيندال جينر وديفن بوكر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القلليلة الماضية بخبر انفصال نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء عن حبيبها لاعب كرة السلة "ديفن بوكر".

وبالرغم من انها شاركت العديد من اللقطات الرومانسية بينهما خلال الفترة الأخيرة إلا انهما انفصلا دون معرفة الأسباب التي أدت الى ذلك أبداً ودون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

علاقة كيندال جينر وديفن بوكر

خلال الأشهر الماضية شاركت كيندال العديد من اللقطات حول اجازتها الرومانسية التي قضتها مع ديفن بوكر حيث كان الثنائي يستمتع بمناظر الطبيعية بينما كانا يحتضنان بعضهما البعض.

كما أن ديفن بوكر رافق كيندال جينر بشكل رسمي الى حفل زفاف شقيقتها كورتني كارداشيان وترافيس باركر والذي أيم في ايطاليا قبل عدة أشهر.

وكانت كيندال جينر قد أعلنت بشكل رسمي عن وجود علاقة رومانسية تجمعها بلاعب كرة السلة ديفن خلال العام الماضي وحاولا ابقاء علاقتهما خاصة وسريّة.

انفصال كيندال جينر وديفن بوكر الاول

لم يشكّل هذا الخبر صدمة لمعجبي كيندال حيث أعلنت كيندال عن انفصالهما خلال الأشهر السابقة وأكّدت المصادر بان ليس هناك أي احتمال لعودتهما معاً ولكنّهما عادا مرة اخرى.

وكان سبب انفصالهما أنهما يسيران في مسارين مختلفين بعد ان أجريا مناقشات حول مستقبلهما معاً.