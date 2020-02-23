أحلام تتعرض لموقف محرج في مهرجان الفجيرة وحسين الجسمي يتدخّل! (فيديو)

بوجود الآلاف من الجمهور، وبحضور الكاميرات والصحافة، كادت الفنانة الإماراتية أحلام أن تتعرض لأكثر المواقف إحراجًا والتي يتفادى الجميع أن يمر فيها خاصة على المسرح أمام الحشود.

وما حدث بالتحديد، هو أن مقطع فيديو تم تصويره في مهرجان الفجيرة بعدسة برنامج "ET بالعربي"، كشف أن الفنانة أحلام كانت على وشك السقوط على المسرح خلال أداء أوبريت "من التراب إلى السحاب"، ولكنها كانت صاحبة حظ سعيد في ذلك اليوم، حيث كان بجانبها الفنان حسين الجسمي الذي كان ممسكًا بيدها وأنقذها من سقطة لم تكن لتحمد عقباها بالتأكيد.

والجدير بالذكر، أن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون الذي انطلقت فعالياته في الـ20 من فبراير، شهد أيضًا مواقف غريبة من بعض الفنانين الآخرين الذين تواجدوا فيه، حيث التقطت الكاميرات يوم أمس الفنانة سوزان نجم الدين وهي بدون حذاء فيما تقوم بتدليك قدمها، وهو ما أثار الجدل حولها بشكل كبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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