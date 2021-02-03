متابعة تشتم هيفاء وهبي و تتمنى لها الموت و هكذا ردت الأخيرة!

عبرت النجمة هيفاء وهبي عن غضبها الشديد من الإساءة التي وجهت لها من متابعة تمنت لها الموت في إنفجار بيروت.

ونشرت هيفاء وهبي (ستوري) تضمن التعليق الذي وجه لها من المتابعة وتضمن: (غيروا العنوان من الاولى بجمال العيون إلى الأولى في الفحشاء والدعارة يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة انسان)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وردت الفنانة اللبنانية عليها بعدد من التعليقات في ستوري لها على حسابها الشخصي بتطبيق وقالت: (التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا و فيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي اذا دلت على شيء فهو انو اصحابها ناس اوسخ من الوساخة، وثقتهم بنفسهم صفر).

وأضافت هيفاء في تعليقها:(لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام انو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية قذرة ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم انسانية يجب ان يعاقب عليها القانون) وتابعت:(وللاسف اغلبها تعليقات من بنات خليني انصحك يا حاقدة الرجل عمره ما يهتم بوحدة لما يعرف انها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لانه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير يا حمارة والانثى الحقيقة هي من تدعم المرأة وليس العكس).

و فنيا، حسمت الفنانة اللبنانية الجدل حول خلافها ممع يسرا بعد رسالة وجهتها للنجمة المصرية كتبت فيها: (الحمد الله على سلامتك يا قلبي.. لقد تعافت يسرا الحبيبة بالكامل من فيروس كورونا.. لقد أجرت مسحة وظهرت نتيجتها سلبية) بعد اعتذارها عن المشاركة في بطولة أحدث مسلسلات الفنانة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وكشفت شركة العدل جروب أن اعتذار هيفاء وهبي جاء قبل شهر بسبب ارتباطها بعدد من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح المنتج جمال العدل أن هيفاء وهبي لديها تخوف من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.