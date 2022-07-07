متابع يحرج ياسمين صبري بطلب مريب و الفنانة ترد

تعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج من أحد المتابعين، وذلك عبر خاصية الـ(ستوري) على حسابها الخاص بموقع (انستجرام).

وطلب أحد المتابعين من الفنانة ياسمين صبري طلبًا غريبا حيث كتب: (صوري رجلك)، فردت عليه: (والنبي إيه ده).

ياسمين كانت قد نشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت الجدل، حيث ظهرت فيها بمظهر مختلف، يوحي بأنها تخلت عن شعرها الطويل و حلقته كاملا وهو ما دفع جمهورها ومتابعيها لسؤالها عن الأمر.

لكنها ردت عبر خاصية القصص المصورة على (أنستغرام)، لتؤكد على أنها لم تقم بقص شعرها، وإنما قامت بعمل (نيو لوك) استخدمت فيه إطلالة يطلق عليها (كعكه)، وهو ما أوحى للمتابعين بأنها تخلت عن شعرها الطويل .

وفنيا، تشارك ياسمين صبري، في بطولة فيلم (صقر المحروسة) مع الفنان أحمد عز، وينتمي الفيلم إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.