متعب الصقار في ذمة الله...وفيديو البتر من داخل المستشفى إلى الواجهة مجدداً!

فُجع الشعب الأردني بخبر وفاة الفنان الأردني متعب الصقار الذي عرفه الشعب لسنوات طويلة بحبه للبلد وأهلها.

الخبر الحزين كانت سوبر ستار العرب ديانا كرزون من أوائل من شاركوه بتغريدة جاء فيها "خبرحزين الصوت النادر والحنون صوت الاردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمه الله الله يرحمك يا ابو شهد إنا لله وانا اليه راجعون مش عارفه شو احكي مصدومه كثير بدعيلك بالرحمه رحمه الله عليك يا أطيب قلب".

خبر حزين 😔

الصوت النادر والحنون صوت الاردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمه الله😢

الله يرحمك يا ابو شهد

إنا لله وانا اليه راجعون

مش عارفه شو احكي مصدومه كثير بدعيلك بالرحمه 😔

رحمه الله عليك يا أطيب قلب🥺#متعب_الصقار #الأردن #انا_لله_وانا_اليه_راجعون pic.twitter.com/SC4N5WetPC — Diana karazon ديانا كرزون🍒 (@iamdianakarazon) April 24, 2021

كما تم تداول تغريدة من الجمهور حول وفاة الراحل والتي كان منها

"وداعاً يا متعب الصقارخسارة خسارة يا متعب قلت لنا وغنيت لنا (أردنيين وما ننضام)

لكن ما لكَ تركتنا اليوم ننضام بعد رحيلك؟!! رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته"

وداعاً يا متعب الصقار

خسارة خسارة يا متعب

قلت لنا وغنيت لنا (أردنيين وما ننضام)

لكن ما لكَ تركتنا اليوم ننضام بعد رحيلك؟!!

رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته 😔😔#متعب_الصقار pic.twitter.com/ssDwLKGW27 — Salsabeel_Nasor (@salsabeel_nasor) April 24, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "له يا بلد ماني من ولدك ولد ..له يا بلد ..نذرت لعيونك شهد ..

له يا بلد ..الله يرحمك يا متعب"

مع تداول خبر وفاة الفنان الأردني أُعيد للواجهة فيديو مؤثر من داخل غرفة العمليات حيث خضع لعملية بتر...وأظهر الفيديو الصقار وهو على سرير العملية وينشد "طلع البدر علينا" كما ظهرًا متأثرًا وهو يبكي، مع أخبار متداولة حول أنه خضع لعملية بتر بكامل القدم، إلا أن الخبر تم نفيه بتصريح ورد على لسان متعب يؤكد فيه أن ما خضع له هو عملية بتر لأصبع القدم بسبب إصابته بالسكري.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد في وقت سابق أن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أوعز بتوفير العناية الصحية اللازمة للفنان الاردني وتواصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مع الفنان الصقار للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

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