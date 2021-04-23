شمس الكويتية "الأنبياء لم يكونوا معصومين عن الخطأ"..وهذه قصتي مع أزواجي!

حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة عبر برنامج "العرافة" من تقديم الإعلامية المصرية بسمة وهبة التي فتحت الكثير من المواضيع الجريئة معها ما بين العائلة والزواج وغيرها.

شمس تحدثت عن الأخطاء في حياتها وأن كل شخص يغلبه الشيطان في نقاط معينة إلى أن القوة تكمل في طريقة السيطرة مجدداً، وبررت بأن هزيمة الشيطان للنفس ليست مُقتصرة على البشر العاديين بل حتى على زمن الأنبياء لم يكن الرُسل معصومون عن الخطأ.

الفنانة الكويتية أيضاً تحدثت عن التجربة التي خضعت لها بعد أن دفنت نفسها تحت الأرض لعدة مرات بمدة 20 دقيقة تقريباً رغبةً منها بأن تُجرب ماهية الشعور، وعندما سألتها بسمة عن احساسها بعد أن خرجت من الدفن أكدت أنها شعرت براحة نفسية كبيرة لأنها كانت تعلم أنها بين يدين الله الذي رحمته أكبر من غضبه.

خلال الحديث أيضاً تم التطرق إلى موضوع زيجات شمس وابتدأت الحديث بإعلان أنها عزباء حالياً، وحول عدم توفر أي صُور لازواجها السابقين علقت بـ "أزواجي كانوا كلهم ذو منصب سياسي وقيمة كبيرة في المجتمع، والزواج موضوع شخصي مش ضروري ينعرض للكل وقدام الناس وهم كمان كان عندهم ظروف أو يبغون خصوصية بالعلاقة وأنا ما كان عندي مشكلة لأني أريد نفس الشي".

وحول ما إذا كانت قد تزوجت من رجل متزوجة وحلت كزوجة ثانية علقت بـ "الرجال المتزوج ما يلفت نظري ومستحيل أتزوج من حد عندوا زوجة أولى لإني مش مغفلة ولا فأر تجارب وزوجته الاولى كمان مش فأر تجارب"...وتابعت "إجاني بالمئات عٌروض زواج من متزوجين وكنت أبهدلهم وأزفهم".

أما فيما يتعلق بالفن أكدت شمس أننا في عصر الأغنية الاولى وليس النجم الأول ورفضت أن يتم تصنيفها بالأرقام ضمن الفنانيين لأنها تعتبر نفسها حالة لا يمكن تصنيفها بالأرقام معلقة بـ "اعتبريني أتفه حد فات على الفن".

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