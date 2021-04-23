مشهد فحص العُذرية من مسلسل فتاة النافذة يثير الجدل ويعيد للأذهان مشهد هازال كايا!

أثار المسلسل التركي "فتاة النافذة" الجدل بشكل كبير أمس بعد عرض حلقة جديدة عُرض فيها مشهد فحص العذرية لبطلة العمل.

المشهد أثار ردود أفعال واسعة بعد أن خضعت البطلة للفحص واعتبر الأغلب ما فعلته هو إهانة للمرأة وكرامتها وأنه كان من المفترض أن لا يتم تصوير هذا المشهد. في نفس السياق، تم إعادة نفس المشهد الذي قدمته الممثلة التركية هازال كايا من خلال مسلسل "فريحة" إلى الواجهة مجدداً.

هازال كايا وقتها رفضت تصوير المشهد خوفاً من أن يُصبح هذا التصرف عادي وطبيعي للمجتمع ونال وقتها الموقف الذي أظهرته كايا تقديراً كبيراً من الجمهور على شجاعتها ووجهة نظرها.

بالحديث عن مسلسل فتاة النافذة فتدور قصته حول شخصية شابة جميلة اسمها نالان على الأغلب تم تبنيها من قبل رجل وإمراة كبيران بالعمر وقد أخفيا عنها الأمر وقصتها الحقيقية، المرأة التي تؤدي دور والدة نالان تواجه مشاكل معينة حول العلاقات مع الرجال لذلك أرغمت ابنتها منذ عُمر صغير على إرتداء مشد داخلي على جسدها ولا يمكن فكه إلا بمساعدة شخص آخر كما أنها كُل يوم تحرص على تنظيف جسد ابنتها بمساعدة العاملة في منزلهم.

نالان والتي دائماً تحت المراقبة لم تتمكن من أن تعيش أي قصة حب مع أي شاب إلا أن يحدث لها شيء مفاجئ بعد أن يتقدم نجل مالك الشركة التي تعمل بها للزواج منها بإجبار من والده فيوافق الشاب الذي يعيش قصة حُب ممنوعة مع إمرأة متزوجة تكبره بعدة سنوات ولها أطفال.

يذكر أن قصة العمل من تأليف الطبيبة النفسية جولسيران وتدور حول أحداث حقيقية لمرضاها مع بعض الإضافات من تأليفها، العمل خلال الثلاث حلقات التي عُرضت حقق نسبة مشاهدة عالية جداً جعلته يتصدر الريت من بين الأعمال التي تُعرض معه في نفس اليوم.

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