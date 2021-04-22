أصالة نصري تشارك فيديو حميمي عبر حسابها بالخطأ وتحذفه بعد دقائق..شاهد!

تداولت الصفحات الفنية فيديو وُصف بالحميم للفنانة السورية أصالة نصري كانت قد شاركته عبر ستوري حسابها الرسمي في انستقرام.

الفيديو أظهر أصالة وهي توجه رسالة لـ أحدهم جاء فيها "وين حضرتك يا أستاز عم استناك بيبي"!...بعدها بنصف ساعة عادت أصالة وشاركت عدة فيديوهات توضح فيها أنها تقصد بالفيديو الأول ابنها الأكبر خالد...إلا أنها عادت مجدداً وحذفت كل الفيديوهات التي شاركتها.

الجمهور بدوره أطلق تعليقات ساخرة كان منها "صار عندها جفاف عاطفي"..وتابع أخر "على قولت أمل هسترت ههههه"...في حين ربط الأغلب الموضوع بطليقها طارق العريان كنوع من الرد بعد ما فعله الأخير منذ ساعات.

إذ ان طارق كان قد شارك صُورة جديدة له وانهالت عليه التعليقات ساخرة من قبل فانز طليقته أصالة نصري ليختار الرد بطريقة هجومية عن طريق تثبيت أحد التعليقات الذي جاء فيه "سيد الرجال من يوم تركتها لها الحشاشة رجعت قيمته".

التعليق كان يقصد قضية أصالة القديمة في مطار بيروت بعد أن وُجد معها 3 جرام من مخدر الكوكايين داخل علبة العدسات اللاصقة الخاصة بها، ووقتها لم يتم إتخاذ أي إجراء قانوني بحقها لأنها أول مرة لها وما تملكه تم تصنيفه تحت بند الإستخدام الشخصي.

يذكر أن أخبار الطلاق والخيانة من طرف طارق لـ أصالة كانت قد انتشرت خلال نهاية عام 2019 قبل أن يتم إعلان الأمر رسمياً خلال عام 2020 من طرفهما، وفي نهاية عام 2020 فوجئت أصالة بصورة تجمع طليقها برفقة حبيبته الجديدة الممثلة الصاعدة "نيكول سعفان" والت تصغره بحوالي الـ 30 سنة مع أصدقائه المقربين.

أصالة وقتها لم تلتزم الصمت وفتحت الهجوم بمنشور يحوي الصُورة الجماعية والذي جاء فيه تحديداً:

"هي أقسى صورة أنا مرقت علي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي 30 ساعة وأنا قاعده بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والست العزيزه اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلا؟ وللا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران"....إلا أنها عادت وحذفت المنشور بعد أيام قليلة وقررت المضي في حياتها لتتناسى الخيانة والغدر الذي تعرضت له سواء من الأصدقاء أو طليقها الذي تزوجته لمدة 14 عام.

يذكر أن هنالك أخبار متداولة عن أن أصالة تستعد لدخول القفص الذهبي مجدداً بالزواج من البرلمان المصري الدكتور أحمد عبد المجيد، أما عن هوية العريس تحديداً فهو حاصل على درجة الدكتوارة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".

للمزيد من قسم الترفيه:

أحمد مالك "سرق وافي ذكري وقُبلة جريئة جمعته بـ مي عمر"!

بدور البراهيم تستفز ابن شقيقتها بوالده المتوفي..فيديو!

خبر وفاة صاحب قناة طيور الجنة بفيروس كورونا يغزو السوشال ميديا!