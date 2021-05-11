كرم بورسين يعلن علاقته رسمياً بـ هاندا أرتشيل!

بعد أشهر من الإشاعات حول علاقة الممثل التركي كرم بورسين بزميلته الممثلة التركية هاندا أرتشيل خرج كرم عن صمته وأكد موضوع علاقتهما.

الصحافة التركية تمكنت من إلتقاط كرم ودار حديث بينهم حول علاقته بـ هاندا ليعلق بـ

"نعم خرجت لنا صُور معاً يداً بيد وانا لم أخفي الأمر أبداً...لا أعرف متى بدأ تحديداً ولكن كنا أصدقاء مقربين في البداية ومن بعدها تطورت الأمور ووصلت إلى الحُب بيننا"..

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية اتجه الثنائي لقضاء الإجازة في جزر المالديف وشاركا عدة صُور من دون أن يظهر الثنائي معاً في نفس الصُورة وصولاً لما قبل أيام حيث تم تداول أول صُورة رسمية لهما معاً وهما يمسكان بأيدي بعض.

شائعات حب هاندا ارتشيل وكرم بورسين

كانت الشائعات قد انطلقت بين الثنائي بعد مشاهد القُبل بينهما في العمل التركي إضافةً إلى التقاط عدسات الكاميرا فيديو لسيارة هاندا ويقال أنه عندما علم الثنائي الذي أمضى الليلة معًا بوجود الصحفيين خارج المنزل في الصباح، قامت هاندا بإرسال سيارتها إلى موقع تصوير مسلسلها بينما خرجت هي مع كرم من الباب الخلفي للمنزل.

مسلسل انت اطرق بابي من بطولة كرم بورسين

بالحديث عن مسلسل "أنت اطرق بابي" فتدور أحداثه حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وفرضت غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام. إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" بإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.

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