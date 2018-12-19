مجدي الهواري يتغزل بغادة عادل و يصفها بـ(القمر) فهل عادا؟

نشر المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بطليقته الفنانة غادة عادل عبر حسابه بـ(إنستجرام)، وعلق عليها قائلاً: (أنا والقمر).

الصورة طرحت تساؤلاً: (هل عاد الهواري لغادة بعد انفصالهما؟)، وذلك بعد إعلان الأخيرة في أغسطس/آب الماضي عن طلاقها من مجدي الهواري، دون الإفصاح عن أسباب وتفاصيل الانفصال، وقالت إنها فضلت احترام رغبة مجدي الهواري بعدم نشر خبر انفصالهما، لذا لم تتحدث عن الأمر أو تجيب عن أي سؤال يوجه لها بخصوص هذا الموضوع، حسب موقع محلة هي.

و توقع الجمهور من خلال التعليقات على الصورة من عودتهما من الانفصال، دون أن يؤكد أحد الطرفين من العودة بشكل رسمي.

و تواصل غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم (كازبلانكا)، والذي يشارك فيه كلا من أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، ولبلبة، وباسل خياط، ومحمد مفتاح، وإياد نصار، والفنان الصاعد أحمد داش.

الفيلم من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور ويوسف طاهر، ومشاهد الأكشن تحت إشراف (كالا)، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.