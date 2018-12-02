بالصور: مجوهرات بالملايين..هكذا احتفلت الفاشينيستا دانة الطويرش بزفافها

الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش

شاركت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش متابعيها خلال اليومين الماضيين، العديد من الفيديوهات والصور من أجواء احتفالها بحفل زفافها، بالإضافة إلى التحضيرات الخاصة بهذه المناسبة من مجوهرات ومكياج وشعر والقائمة الخاصة بالطعام للمدعوين.

وقدر البعض ثمن المجوهرات التي ارتدتها الكويتية دانة الطويرش بالإضافة إلى زي "ساري هندي" بالملايين، وهو الأمر الذي عرضها لهجوم من قبل المتابعين على مواقع التواصل، وقاموا بتوجيه انتقادات لاذعة بسبب استعراضها لكمية الذهب الكبيرة بمناسبة زفافها.

وتألقت الطويرش في إطلالة أخرى بفستان زفاف براق من اللون الفضي مزين بالريش من جهة الأكمام، إلى جانب تسريحة شعر منسدلة وإكسسوارات حملت نفس لون الفستان لتتناسب مع الإطلالة بشكل كامل، وأدهشت الفاشنيستا المتابعين بكعكة الزفاف التي تألفت من 5 طبقات وتزينت بالورود التي تم استخدامها في ديكور الحفل.

الجدير ذكره أن دانة الطويرش تعد من أشهر مدونات الجمال والموضة على السوشيال ميديا، وكانت قد أعلنت عن عقد قرانها منذ أسبوع من خلال مقطع فيديو على حسابها على تطبيق سناب شات، واستعرضت خلال الفيديو خاتم الزواج وشبكتها الألماسية وعلقت: "صرت مدام باركولي..ألف ألف مبرووك".