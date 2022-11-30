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محاكمة ليلى غفران في قضية سرقة خاتم ماسي منذ 11 عاما!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:43
ليلى غفران
ليلى غفران

تبدأ المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران، فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين .

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و كان أبو العينين ف قد تقدم ببلاغ ضد الفنان ليلي غفران و ثلاثة أفراد  آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة (خاتم ألماس)، كان قد سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها، رغم مرور نحو 11 عاما على إغلاق قضية سرقته.

و يطالب المحامي المصري  في دعواه ضد ليلى غفران بتعويض قدره مليون جنيه.

 

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