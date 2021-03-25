محامي حلا الترك يفاجئ الجميع بمعلومات حول منى السابر..هل كانت حلا هي الضحية فعلًا؟

كشف محامي الفنانة حلا الترك خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن معلومات ومفاجأت جديدة عن منى السابر من شأنها أن تقلب الطاولة عليها وتحّول الرأي العالم لصالح حلا بعد أن تعاطف الجميع مع الأم خاصة بعد قرار المحكمة بحبسها سنة.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قامت بنشر مقطع الفيديو الخاص بمحامي حلا الترك والذي يتحدث خلاله عن القضية مؤكدًا أن كل ما يصرح به قانوني وموثق في المحكمة.

و أكد المحامي أن سن حلا الترك لا يسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية.

وهذا ترتب عليه أن البلاغ ليس مرفوعا من حلا بصفتها الشخصية، هذا بالنسبة للادعاءات التي قالت إن حلا رفعت دعوى ضد والدتها، في تلميح لعدم علاقتها بالدعوى المرفوعة.

وكشف المحامي أن والدة حلا كان لديها حكم بحضانة حلا وجميع الأبناء وكانوا مقيمين في منزل الجدة منذ عام 2017 إلى أن قررت الأم أن تخرج إلى منزل مستقل ورفض الأطفال الخروج معها، لكنها بقيت تستلم النفقات.

ونوه المحامي أنه بموجب الحكم كانت هي الوصي على حسابات حلا البنكية، لكن بعد رفع دعوى من الأب، حسمت الدعوى لصالح الأب بالحضانة، لكن الأم توجهت فورا إلى البنك وسحبت جميع الحسابات البنكية المتعلقة بحضانة الأطفال، منوها إلى أن حلا كان لديها حسابين بنكيين، واحد خاص للمصاريف الأسرية، والآخر للادخار، وكان يمنع السحب من الحساب الأخر ضمن اتفاقية مع الجدة لأنه مخصص لضمان دراسة حلا الجامعية، لكن الأم سحبت جميع الحسابات فور خسارتها حق الحضانة، وفور معرفة والد حلا اتخذ الإجراءات القانونية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: