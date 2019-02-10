محامي منى فاروق وشيماء الحاج : تصليان فجرًا من اجل الدعاء على مسرب الفيديو الاباحي!

أكد حسين بكار مُحامي الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج واللتين ظهرتا في الفيديو الإباحي الشهير خلال مداخلة تلفونية على أحد البرامج الأخبار المُنتشرة حول موكلتيه أنهما تصليان الفجر وتدعيان على من قام بتسريب الفيديو.

واكد بكار إن لا مصلحة لمكلتيه بتسريب الفيديو كما قال البعض، فهما الشخصين الوحيدين الذين تضررا منه، وعن وجود ضحية ثالثة ظهرت في تسريبات أخرى، أكد بكار إنه لا يعلم أي شيء بهذا الخصوص.

وكشف المحامي أن موكلتيه ستُعرضان على المحكمة اليوم الأحد من اجل النظر في تجديد حبسهما او إخلاء سبيلهما مؤكدًا انهما تزوجتا عرفي من المخرج الذي ظهر في الفيديو وهو خالد يوسف.

يُشار إلى أن حاله من الجدل أُثيرت مؤخرًتا بعد تسريب فيديو إباحي يظهر فيه المخرج خالد يوسف مع منى فاروق وشيماء الحاج واللتان تظهران بملابس فاضحة وهما ترقصان للمخرج.

وكانت قد تسربت بعض الصور التي تجمع يوسف بالإعلامية ياسمين الخطيب، والتي كشفت انها كانت قد تزوجته عرفيًا.

للمزيد من أخبار الفن: