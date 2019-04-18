محمد إمام يختار هذه الممثلة اللبنانية لتشاركه "هوجان" في رمضان 2019

كشف النجم المصري محمد إمام عن الممثلة اللبنانية التي ستظهر معه كضيفة شرف في أحداث مسلسل "هوجان" في رمضان 2019، وذلك بعدما طلب سابقًا من الجمهور أن يرشح له إحدى الفنانات اللبنانيات لهذا الدور، ليقع الاختيار في النهاية على الفنانة داليدا خليل.

وقام محمد إمام بمشاركة صورة جديدة له جمعته مع النجمة اللبنانية داليدا خليل التي ستشارك إلى جانبه كضيفة شرف في مسلسله القادم، وعلق على الصورة قائلًا: "من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان .. ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل و كانت فعلاً مناسبة جداً للدور .. فنانة جميلة و أنسانة أجمل و أستمتعت بالشغل معاها .. متحمس إن انتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض .. إستنونا في رمضان إن شاء الله.. #يؤبرني".

يشار إلى أن مسلسل "هوجان" من بطولة محمد إمام، وصلاح عبدالله وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبري ورياض الخولي وأوس أوس وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وكان محمد إمام قد أعد لهذا العمل بشكل مسبق ليظهر بجسد ممتلئ بالعضلات كما يتطلب دوره.

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