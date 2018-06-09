محمد إمام يستفز محمد رمضان بهذه الرسالة الغير المباشرة، فماذا قال؟

محمد إمام

فاجأ النجم محمد إمام متابعيه عبر "تويتر" بالرد على تغريدة أحد محبيه له، والذي تمنى له أن يكون رقم واحد بموسم عيد الفطر السينمائي من خلال فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور".

فـرد إمام قائلاً: "بلاش كلمة رقم واحد.. في ناس بتتقمص " في إشارة منه إلى النجم محمد رمضان الذي يؤكد دائمًا إنه النجم رقم واحد في الإيرادات ونسب المشاهدة والأجر، ويرفع شعار "رقم واحد" طوال الوقت.

وأثار ما كتبه إمام جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي دفع البعض للتأكيد بأن العلاقة متوترة بين النجمين.

ويشارك محمد إمام بطولة "ليلة هنا وسرور" ياسمين صبري، وقد وضع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لافتة +12 على الفيلم لكثرة مشاهد الأكشن.

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