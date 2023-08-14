محمد الأحمد ودانييلا رحمة يجتمعان مجددًا في "الضبع"

تناقلت عدد من الصفحات المعنية بالأخبار الفنية أنباء عن البدء بالعمل على مسلسل قصير يجمع النجم السوري محمد الأحمد والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بعد النجاح الذي حققاه سويًا في الموسم الثاني من مسلسل للموت.

محمد الأحمد ودانييلا رحمة يجتمعان مجددًا

حقق الثنائي الأحمد ورحمة نجاحًا كبيرًا في الموسم الثاني من مسلسل للموت الذي عرض في رمضان ما قبل الماضي، واستثمارًا لهذا النجاح كشفت بعض المصادر عن جمع الثنائي في عمل جديد ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة يحمل اسم "الضبع".

ومن المعلومات المتوفرة حول العمل أنه مكون من 6 حلقات فقط وينتمي ا

لعمل إلى فئة الإثارة والأكشن، والعمل من إنتاج شركة ايغل فيلمز ومنصة نتفليكس العالمية وسيتولى الإخراج حسين المناوي.

ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل أخرى حول العمل من ناحية قصته وبقية النجوم المشاركين فيه.

وعلى الصعيد الفني عُرض مؤخرًا للفنان السوري محمد الأحمد مسلسل الحجرة الذي جسد فيه دور مركب من خلال شخصية رجل يعاني من الفصام.

وشارك الاحمد في الموسم الرمضاني الماضي 2023 في الموسم الثاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم الذي جمعه بالفنان السوري غسان مسعود، ونخبة من نحوم سوريا.

أما الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة فقد تواجدت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الموسم الثالث من مسلسل للموت بشخصية ريم، وشارك في نفس الموسم الفنانة ماغي بو غصن والفنان السوري مهيار خضور ويامن الحجلي.