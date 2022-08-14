محمد الترك يؤكد انباء خلافاته مع زوجته دنيا بطمة.. ويطلب الصفح منها

فاجأ المنتج البحريني جمهوره الواسع عبر السوشال ميديا من خلال منشور عبر حسابه الخاص على سناب شات قدم من خلاله اعتذاره لزوجته الفنانة دنيا بطمة مؤكدًا بذلك أنباء الخلافات التي انتشرت مؤخرًا



محمد الترك يقدم اعتذاره لزوجته دنيا بطمة

وقال المنتج البحريني من خلال منشوره: "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان، فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت أن تزعل من أبوها، ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها“.

وأضاف: ”فأنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك، أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى“.

واردف في نهاية منشوره: ”أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل، والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك“.

وانتشرت مؤخرًا الكثير من الأنباء حول وجود خلاف بين الترك وزوجته المغربية بسبب بعض المنشورات، والتزم الثنائي الصمت ولم يؤكد منهما الخبر أو يقوم بنفيه

وكان الترك قد ألمح للأمر من خلال منشور قال فيه: "لم أندم على أي شيء فعلته في حياتي، فهناك أشياء فعلتها خوفا على من أحب وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر، ولكن عندما تصل إلى مرحلة أنك كل ما فعلت هو عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيدا“.

وقال في منشور آخر: ”الكرامة أغلى من الحب.. فإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك.. لا ترخص نفسك.. لا أحد يستحق“.