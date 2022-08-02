دنيا بطمة و محمد الترك يثيران الشكوك بشأن انفصالهما

انتشرت العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة من زوجها المنتج محمد الترك. والذي زاد التكهنات حول طلاقهما، هو مشاركة كل من دنيا بطمة ومحمد الترك متابعيهم على التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن الحب والتضحية.

ونشر محمد الترك فيديو له عبر حسابه الشخصي على تطبيق (سناب شات) أعرب فيه عن تعلمه من الأخطاء والأزمات التي مر بها واعترضت طريقه خلال الفترة الأخيرة.

من جهتها نشرت دنيا بطمة العديد من المنشورات حول الغدر وشعورها بالحزن. وحيرت الفنانة الجمهور بمجموعة من الرسائل التي تحدثت فيها عن الخيانة والألم كما تحدثت عن الغدر أيضاً، وفي منشور آخر تحدثت عن الألم الكبير الذي يشعر به شخص عندما يتعرض للخيانة بفعل بطء الوقت، وكتبت في منشور آخر عبر حسابها الشخصي: (الوقت صعيب صعيب والدنيا غدارة).

وتم تداول تدوينات بطمة وزوجها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكثرت تكهنات رواد هذه المواقع حول سبب نشر هذا الثنائي لهذه التدوينات، فيما لم يصدر نفي او إثبات لخبر انفصالهما عن أي من الطرفين. هذا ورجح البعض أن يكون هناك خلاف بين الزوجين، فيما رجح البعض الآخر أن تكون دنيا تبحث عن تسليط الأضواء عليها من جديد أو تستعد لإطلاق كليب جديد وما يحدث ترويج للكليب .