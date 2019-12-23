محمد الترك يهين المواقع المغربية دفاعًا عن زوجته دنيا بطمة

أقدم المنتج البحريني محمد الترك، على إهانة المواقع الصحفية المغربية بعد حديث غالبيتها عن تورط زوجته الفنانة دنيا بطمة في حساب على موقع "إنستغرام" بشأن "فضح وابتزاز الفنانين".

وقال الترك في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "كل الأخبار تقول إنك مشدود يالحبيبة"، فردت دنيا بطمة قائلًة: "تقول اللي تقوله ما يبغيني".

وسبّ محمد الترك المغاربة بالقول: "المواقع العلنية وبتقولون عليهم العالمية يا دنيا توب المواقع عندكم في المغرب يادنيا والله ما وصلوا للميكرو، فاقصاكم دنيا وفي ختم على راسكم عمالين كلام كلام يمكن توصلوا لربع اللي وصلتله كل ده عشان مش في المغرب".

وردت دنيا بطمة على زوجها محمد الترك بالقول: "يبغون يتحدثوا فيا أنا وهتشوفوا فيني أنا"، فيما اختتم محمد الترك بالقول: "ما تعييوا يا عباد الله شوفلكم حد تاني تحدثوا عنه".

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد خرجت عن صمتها إزاء ما أُثير حول استدعائها للتحقيق عبر المكتب الإعلامي الخاص بها إذ تم إصدار بيان تم التعبير فيه عن استهجانه لما انتشر على بعض المواقع الإخبارية حول استدعائها من قبل الشرطة المغربية، للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات مشهورة، وعامة من خلال حساب على "إنستغرام".

وندد البيان بما أُثير ضد الفنانة المغربية، خاصًة أن ما أُشيع يعد من نوعية الممارسات التي لا ترقى للمهنية، مؤكدًا أن هذه الأخبار التي انتشرت لا تمت للحقيقة بصلة.

وأردف البيان أن دنيا بطمة لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية.

واعتبر المكتب الإعلامي للفنانة المغربية في البيان أن هذا الأمر استهدافًا مباشرًا لشخص الفنانة دنيا بطمة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه بهدف التشويش على مسارها الفني.

وهددّ المكتب في ختام بيانه أن الفنانة المغربية دنيا بطمة تعتزم سلك الطرق القضائية تجاه كل من نشر من أخبار كاذبة تمس صورتها.

ووفق ما ذكرت صحف محلية قبل يومين فقد استدعت مصالح الشرطة المغربية المغنية دنيا بطمة بقصد الاستماع إليها على خلفية حساب "حمزة مون بيبي" على موقع "إنستغرام"، والمخصص للتشهير بالفنانين والعمل على ابتزازهم.

ووفق الصحف فقد جاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدّى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيثُ طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

وكان محمد مديمي، رئيس المركز بمراكش، الذي فجر ملف القضية، قد أكد في ندوة صحافية عقدت أخيرًا أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ذكرا في التحقيق بشأن حساب "حمزة مون بيبي".

وإضافة إلى بطمة، فقد تم استدعاء مغنية وراقصة شعبية مغربية معروفة باسم "الطراكس" للتحقيق معها أيضًا؛ لأنها صرحت في وقت سابق أنها تعرف "حمزة مون بيبي"، كما ظهرت في فيديو وهي تغني اسمه خلال سهرة في ملهى ليلي.

وبلغ عدد الموقوفين بسبب حساب "حمزة مون بيبي" 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سكينة غلامور"، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرًا باسم "صاحب الفيراري"، وذلك بتهمة "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل".

وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص، بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية بمدينة مراكش وعاملون بها، كانوا يطالبون زبائنهم بمبالغ مالية ويهددونهم بتسريب أسرارهم وصورهم، إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيًا، وجمعوا ثروات بتلك الطريقة.

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