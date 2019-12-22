ميريام فارس: مشر حرزانة القصة ومو حلو يكون الواحد خبيث وبوجهين.. فهل قصدت إليسا؟!

تعيش الفنانة اللبنانية الملقبة بملكة المسارح "ميريام فارس" نشاط فني كبير مؤخرًا، إذ أحيت الفنانة اللبنانية حفل غنائي أكثر من ناجح ضمن موسم الرياض الترفيهي 2019 بإشراف معالي المستشار "تركي آل الشيخ" يوم 18 من الشهر الحالي، كما عادت أمس واحيت حفل غنائي في الرياض ضمن حضور جماهيري غفير.

الظهور الإعلامي لـ ميريام فارس أثار الجدل، إذ انتقدت زميلتها الملقبة بملكة الإحساس الفنانة إليسا على إثر فيديو قديم، وفي التفاصيل، سأل المذيع ميريام عن رأيها بدفاع إليسا عنها على أثر تصريح ميريام السابق: "أنا صرت كبيرة على مصر، متطلباتي كتيرة ومصر لا تستطيع أن تغطيها"، حيث أجابت اليسا عن هذا الموضوع سابقًا: "ميريام غلطت واعتذرت ويمكن ما كان قصدها… مضيفة أنها قد تقوم بوضع لايك أو ريتويت لشيء مضحك غير قاصدى الفنان نفسه"

ميريام بدورها ردت: "كنت قدرتلها هالشي لو ما عملت لايك على الفيديو المحرف الذي يسيء لي.."

رد ميريام استفز معجبي إليسا وهاجموها بشراسة عبر السوشال ميديا وسخروا منها، وكان من بين المنتقدين الصفحة المشهورة "عديلة" إضافة إلى النجمة إليسا التي ردت على الموضوع:"حبيبي كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا".

حبيبي كل انسان بيعمل بأصلو! مش منتظرة تقدير من حدا❤ https://t.co/a8i60wSoWg — Elissa (@elissakh) December 21, 2019

إلا أن ميريام قررت الرد بفيديو أقوى من خلال حفلتها أمس في الرياض وقالت: "مش حرزانة القصة كلها..وما حلو الواحد يكون خبيث وبوجهين"!

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