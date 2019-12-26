محمد الشرنوبي لـ جميلة عوض: "داخله دماغي وعايز أخرك"..فيديو!

طُرح مؤخرًا الإعلان الرسمي للفيلم القادم "بنات الثانوي" من بطولة الفنان المصري "محمد الشرنوبي" والممثلة المصرية "جميلة عوض".

ويتحدث الفيلم عن المشاكل التي تواجهها الفتيات في الثانوية من قضايا الحب، الخيانة، الدين، وغيرها من المواضيع.

وما إن تم طرح الإعلان حتى لاقى تعليقات سلبية من الجمهور بشكل ملحوظ، إذ تأمل الأغلب بأن يتحدث الفيلم عن امور أخرى غير الخيانه، كالحب الصادق الذي ينتهي بالزواج، وعلاقات الصداقة التي تستمر في معظم الأحيان إلا أن إعلان المسلسل فاجأهم بعكس ذلك.

وأظهر الإعلان 5 فتيات يدرسن معاً في نفس المدرسة، والحب هي القصة المشتركة بينهن، وكانت علاقة الحب التي تجمع بين الشرنوبي وجميلة واضحة في الإعلان إلا أنها انتهت بسبب الخيانة بعدما أخبرها "عاوز أخرك".

قصة أخرى لإحدى بطلات العمل وتؤدي دور شخصية محجبة تحلم بالغناء والشهرة إلا أنه على الأغلب سيكون الحجاب هو العائق بينها وبين حلمها، واشار الإعلان إلى مشاكل تبدأ بين الفتيات بسبب الخيانة مما يؤدي إلى إنهاء صداقتهن.

يذكر أن المسلسل من إنتاج "أحمد السبكي" والإخراج من نصيب "محمود كامل" وسيتوفر في دور العرض المصرية في الـ7 من شهر يناير.

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