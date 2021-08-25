محمد الشرنوبي يطرح (إيه اللذاذة دي) و يدعو لسماعها قبل حذفها

طالب الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بسماع وتحميل أغنيته الجديدة (إيه اللذاذة دي)، قبل حذفها من موقع (يوتيوب).

كلمات محمد يسري، توزيع و ميكس وماستر جلال حمداوي، في ثاني تعاون بين يسري وشرنوبي بعد أغنية (نستنى قوام).

ونشر الشرنوبي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، موضحًا عن رفضه في البداية طرح الأغنية، حتى لا تتعرض للحذف كما حذفت أغنيته (قلبي ارتاح)،خسب موقع مصراوي.

وأضاف الشرنوبي: (سياسة اليوتيوب ممكن تخلي أي حد يعمل سترايك للأغنية أو يقدر يحذفها عن طريق إنه يرفع قضية ولو كسب القضية الأغنية تتشال ولو صاحب الأغنية كسب القضية الأغنية تفضل على القناة زي ما حصل في أغنية (قلبي ارتاح) لأن دا حقي القانوني).

ومن ناحية أخرى الشرنوبي يشارك في بطولة مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي) أمام النجم يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار، الفنان شريف دسوقي، الفنانة كارمن سليمان، إنتاج كايرو شو، إخراج مجدي الهوراي، إشراف فني محمد هاني.