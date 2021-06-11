هكذا احتفل محمد الشرنوبي بعيد زواجه الأول...صور

احتفل الفنان الشاب محمد الشرنوبي زوجته راندا رياض بمناسبة عيد زواجهما حيث قام الشرنوبي بنشر صورة لهما على البحر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام).

و علق الشرنوبي قائلًا: (اول سنه تعدي علينا مع بعض في بيت واحد وتاني سنة تقريباً لينا مع بعض عايز اقول لك حاجات كتير اوي لا يمكن تكفي اقولها لك هنا بس بجد حاسس ان قلبي و عقلي اختاروا صح)، حسب موقع في الفن.

و أضاف الشرنوبي : (اكتشفت انك اجدع و اطيب و احن بنت في الدنيا ربنا يخليكي ليا و يبعد عننا كل شر).

اختتم الشرنوبي حديثه قائلًأ :(بحبك يا راند).

الجدير بالذكر إن محمد الشرنوبي شارك في مسلسل (وكل ما نفترق) مع ريهام حجاج وأحمد فهمي وآيتن عامر وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وسيناريو وحوار أحمد وائل ومن إخراج كريم العدل.