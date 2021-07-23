محمد الشرنوبي يكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء حفله الأخير

كشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي السبب الحقيقي وراء إلغاء المنتجة سارة الطباخ لحفله أول أمس الأربعاء، في الساحل الشمالي وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (أنستجرام).

أوضح الشرنوبي أن الحفل كان مصرح بإقامته ولكن عقب انتشار بعض الشائعات تم إلغاء 70% من الحجوزات مما اضطرهم لتأجيل الحفل.

قال الشرنوبي : (فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل.. حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفله عادي).





وأضاف قائلًا : (لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت، إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت، فقررنا أنا وفريق العمل تأجيلها ليوم ثاني عشان كل اللي كان عاوز يجي يعرف يجي، بس كده مفيش مشاكل خالص).

يشار أن سارة الطباخ وجهت شكر لهاني شاكر حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): ( كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي، الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21/7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يُصرح لها من الأساس).





وأضافت : (طبقا لقرار النقابة الصادر 30/3، بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد ساري حتى الآن والعقد نافذ، وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31/1/2021).



الجدير بالذكر أن محمد الشرنوبي شارك في في مسلسل (حلوة الدنيا سكر) مع الفنانة هنا الزاهد.