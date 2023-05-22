محمد تيسير يكذب زين كرزون ويكشف المستور: اخرجتها من السجن

أثارت نجمة السوشال ميديا الأردنية زين كرزون ضجة كبيرة بسبب تصريحاتها خلال حلولها ضيفة على برنامج شو القصة التي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات.



محمد تيسير يكذب زين كرزون ويفضحها



تحدثت كرزون خلال البرنامج عن فترة دخولها السجن وكشفت أنها كانت تحاول كشفت معاناة فتاة توفيت بعد عملية شفط دهون وانه تم القبض عليها بسبب التشهير.



كما تطرقت إلى علاقة سابقة في حياتها قبل خطوبتها من الشاب عبدالله كنعان وقالت إن هذا الشخص كان يغار منها ومن نجاحها، كما أوضحت ان نجاحها بدا من خلال مسكارا.



وبعد اللقاء خرج الشاب محمد تيسير الذي أشارت له كرزون في العلاقة السابقة مكذبًا إياها وفاضحًا العديد من الأمور، وقال تيسير إن زين ورطت نفسها في قضية عسكرية حيث انها صورت في مستشفى تابع للجيش الأردني "المدينة الطبية" وأكد أنه كان من المستحيل أن يكفلها إلى أشخاص معينين وهم الملك والملكة وشخص من الجيش.



وأردف ان والدتها "ماما ميدو" اتصلت به وطلبت مساعدته وانه وافق وذهب لكفالتها وساعدها في قضية كان من الصعب ان تخرج منها، واستطرد أنه من ساعدها في مشوارها وشروعها "المسكارا".



وتفاعل الجمهور مع فيديوهات محمد تيسير رافضين حديثه وكشفه علاقته السابقة مع كرزون خاصة انه متزوج ولديه عائلة، فيما هاجم عدد كبير نجمة السوشال ميديا وظهورها الإعلامي وطريقة حديثها عن ماضيها وعائلتها.

